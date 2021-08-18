Счастливые числа по знакам зодиака

На какое число ставить, когда вы испытываете судьбу в игре или в лотерее? Или, может быть, выбираете подходящую дату для свадьбы? А может быть, ломаете голову над номером квартиры при покупке? Американский энергетик и таролог Инбаал дает подсказку — по три цифры на каждый знакЗабавно, что всерьез задумались над «удачливыми» цифрами по знакам зодиака маркетологи онлайн-казино (Top10casinos) и заказали специальное исследование у известного британского энергетика и таролога Инбаал.