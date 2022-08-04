Жилой дом сгорел на севере Карелии

Пожарные не смогли спасти здание в поселке Кочкома В среду в 9 часов 10 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступило сообщение о том, что в поселке Кочкома произошел пожар в одноэтажном деревянном частном жилом доме.