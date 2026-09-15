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Рынок автострахования в Свердловской области вырос: взносы по ОСАГО превысили 4,4 млрд рублей

По данным ЦБ РФ, в первом полугодии 2026 года взносы по ОСАГО в Свердловской области выросли на 5% — до 4,4 млрд рублей.

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