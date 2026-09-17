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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Ему было 59 лет

Экс-биатлонист Сергей Чепиков ушел из жизни в возрасте 59 лет.  Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

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