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СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК

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Жительница района Северный отмечена наградой на федеральном форуме

В Москве завершился масштабный форум «День семьи, любви и верности», организованный Комиссией Общественной палаты РФ по вопросам семьи, «Союзом семей России» и «Объединением многодетных семей города Москвы».

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