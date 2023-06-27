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  • Вячеслав Кормилицын
    Ну хватит выгараживать пригожина- иуда и предатель и никудва он от заслуженной веревки не денется. НИКУДА.Почём фунт лиха, ...
  • Natalija Osminina
    Поэтому на Пригожина уголовное дело не завели, потом завели и сняли и все это  за 2 дня)). Именно за кучу сбитых верт...Почём фунт лиха, ...
  • Георгий Михалев
    Гнать в шею ссаными тряпками!!!"РОССИИ ДЛЯ МИРА ...

Пригожин, первое за 2 дня заявление: «Мы показали мастер-класс»

Пригожин, первое за 2 дня заявление: «Мы показали мастер-класс»

Евгений Пригожин остаётся под следствием. Уголовное дело об организации вооружённого мятежа (ст. 279 УК РФ), возбуждённое вечером 23 июня, пока не прекращено и продолжает расследоваться Следственным управлением Федеральной службы безопасности.

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