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"Где у нас все плохо?" Сорвав съемки об "умирающей России", актер Селин не остановился

"Где у нас все плохо?" Сорвав съемки об "умирающей России", актер Селин не остановился

Все, конечно, знают о том, как поступил актер Сергей Селин, знаменитый Дукалис из "Улицы разбитых фонарей", когда во время недавней съемки малолетний "режиссер" заставлял его читать текст об "умирающей России" и "умирающих малых городах".

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Комментарии
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frior
Удивительная позиция, хотя от начала до конца, согласен. На фоне что показывают с экрана и какие сериальчики снимают, очень много вопросов как к актерам, режиссерам, так и продюсерам. Ведущие актеры ассоциируются с банками и кредитами. Не патриотически стихи и монологи читают, а деньги рекламируют. Низкий поклон Сергею за публичную и четкую позицию
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2 час.
Борис Выдрин
Кажется, сам не сможешь понять смысл своей писанины. Ведь ахинея написана! &quot;от счастливого и сытого изобилием социализма мы видим только его первенство в производстве оружия и боеприпасов&quot; - где это подсмотрел? Когда сдавал ЕГЭ? Будем копать глубже? Любые свои испражнения на публику постарайся вначале тщательно прожевать содержимым в черепке, если есть чем.
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2 час.
БВ
Борис Выдрин
Всё разумно излагаете, только причём здесь &quot;уважаемый&#39;&#39; олег, простите хам. Почитали его следующие высе..?
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2 час.

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