"Где у нас все плохо?" Сорвав съемки об "умирающей России", актер Селин не остановился

frior Удивительная позиция, хотя от начала до конца, согласен. На фоне что показывают с экрана и какие сериальчики снимают, очень много вопросов как к актерам, режиссерам, так и продюсерам. Ведущие актеры ассоциируются с банками и кредитами. Не патриотически стихи и монологи читают, а деньги рекламируют. Низкий поклон Сергею за публичную и четкую позицию

Борис Выдрин Кажется, сам не сможешь понять смысл своей писанины. Ведь ахинея написана! "от счастливого и сытого изобилием социализма мы видим только его первенство в производстве оружия и боеприпасов" - где это подсмотрел? Когда сдавал ЕГЭ? Будем копать глубже? Любые свои испражнения на публику постарайся вначале тщательно прожевать содержимым в черепке, если есть чем.