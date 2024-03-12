Посольство РФ в Лондоне ждет от Британии обеспечения безопасности на голосовании

Российский посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин выразил надежду на то, что сотрудники правоохранительных органов Великобритании обеспечат как можно более безопасную обстановку на выборах главы России.
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