📷❗️Специалисты Национальной лаборатории имени Лоуренса Ливермора довели 25-сантиметровый монолитный оптический блок V10 до состояния готовности к орбитальным испытаниям.
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