Завершены следственные действия по делу банды экс-силовиков, подозреваемых в похищениях и убийствах

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против группы лиц, состоящей из бывших сотрудников силовых структур, подозреваемых в совершении похищений и убийств на протяжении 25 лет.
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