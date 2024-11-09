В Ленобласти ночью можно было наблюдать северное сияние. Фото от читателя Мойки78 Александра.
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В Ленобласти ночью можно было наблюдать северное сияние. Фото от читателя Мойки78 Александра.