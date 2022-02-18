Постпред США при ООН заявила, что Россия вторгалась в "части Восточной Европы"

В США готовы к любому развитию событий и делятся с миром своими "наблюдениями".Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия скобы вторгалась в "части Восточной Европы", сообщает корреспондент The Moscow Post.
В США готовы к любому развитию событий и делятся с миром своими "наблюдениями".Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия скобы вторгалась в "части Восточной Европы", сообщает корреспондент The Moscow Post.
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