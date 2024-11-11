Аш-су остасы Мәрьям Миңнегулова тәмле, җиңел генә әзерләнә торган кекс рецепты белән бүлеште. Кирәк була: өй температурасындагы 120 гр ак май 350 гр шикәр комы 210 мл сөт 5 йомырка 110 мл көнбагыш мае чеметеп кенә тоз 600 гр он 15 гр разрыхлитель ванилин (яраткан кешегә) 100 гр караҗимеш (йөзем, мәк тә ярый).
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