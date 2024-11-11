НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Потемкин
    Гонишь....Гүзәл Әхмәтова: «...
  • В С
    Perevod gde ?«Шартлау тавышлар...
  • Андрей
    2012 жылы Қазақстанда сейсмикалық мониторингті екі ұйым: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Сейсм...Узып баручы поезд...

Кекс рецепты

Аш-су остасы Мәрьям Миңнегулова тәмле, җиңел генә әзерләнә торган кекс рецепты белән бүлеште. Кирәк була: өй температурасындагы 120 гр ак май 350 гр шикәр комы 210 мл сөт 5 йомырка 110 мл көнбагыш мае чеметеп кенә тоз 600 гр он 15 гр разрыхлитель ванилин (яраткан кешегә) 100 гр караҗимеш (йөзем, мәк тә ярый).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх