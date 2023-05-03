Позитив для оптимистов

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Поставки западной техники обернулись для ВСУ новой проблемой

Поставки западной техники обернулись для ВСУ новой проблемой

Ремонт западной военной техники стал практически нерешаемой задачей для Украины Текст: Андрей Резчиков Союзники Украины пытаются решить вопрос с ремонтом и обслуживанием многочисленной западной техники.

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