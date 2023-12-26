Синоптик Леус: в Москве 26 декабря потеплеет до +1 градуса и пройдет мокрый снег

В Москву вновь пришла оттепель. Во вторник воздух прогреется до +1 градуса, пройдет мокрый снег, а на дорогах будет скользко, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
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