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6 рецептов бюджетного, но вкусного ужина, которым можно накормить всю семью

6 рецептов бюджетного, но вкусного ужина, которым можно накормить всю семью

Перед каждым человеком рано или поздно встает вопрос – что приготовить на ужин, когда банальные бутерброды надоели? Тогда самое время попробовать эти шесть вкуснейших рецептов, которые удивляют своим разнообразием и недорогими ингредиентами.

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Vera Dobryagina
Спасибо. Некоторые рецепты можно взять к использованию. Только с печёной картошкой - не поняла. Зачем же её отваривать? Весь смак как раз в сырой, запечённой картошке, из отварной - это каша уже будет. Просто увеличить время для запекания, и температуру ставить не больше 180 градусов.
Любовь Малова
Потрясающие завтраки,особенно перед работой.Подготовить курицу,дать ей постоять в заправке полчаса,затем запекать в духовке 50 мин...итого почти 2 часа.Отварить картошку,подготовить кучу ингредиентов,затем жарить котлеты...Проварить картощку до готовности,выскрести в ней углубления,подготовить остальные ингредиенты и запекать в духовке...Так же желательно в доме всегда иметь свежую петрушку,баночку тунца,консервированную кукурузу, творог,яблоки,крабовые палочки,кабачки...Для этого надо не работать и вставать часа за 2 до того,как встанут домочадцы,чтобы приготовить им такие завтраки.Спасибо,автор.

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