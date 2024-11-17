Самый жёсткий удар по всей Украине в истории СВО: "Калибры", "Цирконы", "Кинжалы"

Первые сообщения о запуске наших "стратегов" появились после 5 утра, однако многие военэксперты подумали, что это очередная попытка "закошмарить врага" - имитация пусков нашей авиации случалась уже несколько раз за последние две недели.
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