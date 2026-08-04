Россия возвращается в Лигу наций, но от ЧМ уже частично отказалась. Недавний победитель ЛЧ: Не думаю, что мы вернемся и всех разорвем…

«Международная федерация волейбола объявила о том, что продолжает разрабатывать план возвращения российских команд на международные соревнования и подтвердила, что мужская и женская сборные России примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года в качестве команд с наивысшим рейтингом из неквалифицировавшихся ранее, - гласит заявление Всероссийской федерации волейбола на ее официальном сайте.