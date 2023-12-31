Полянский: Чехия струсила, отказавшись от заседания Совбеза ООН по Белгороду

Прага струсила, отказавшись от заседания Совета Безопасности ООН по российскому Белгороду. С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации.
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