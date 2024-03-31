Руководство Украины может пасть жертвой собственных пропагандистских усилий REUTERSВчера 13K прочитали Руководство Украины может пасть жертвой собственных пропагандистских усилий, которые предпринимались им на протяжении последних лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии