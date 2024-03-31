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Зеленский попал в ловушку: Переговоры невозможны даже если ему очень захочется их начать

Руководство Украины может пасть жертвой собственных пропагандистских усилий REUTERSВчера 13K прочитали Руководство Украины может пасть жертвой собственных пропагандистских усилий, которые предпринимались им на протяжении последних лет.

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