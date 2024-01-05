2023 стал для Запада катастрофой

Виктор Полуэктов Это ещё не катастрофа. Но с той горочки, на которой западный мир сыто сидел сотни лет, он уже начал соскальзывать. Хотя и удерживая равновесие. Пока. А вот внизу под горочкой его уже с интересом и нетерпением ждёт остальной человеческий мир. Который уже давно устал от того, как его веками спокойно, бесстыдно обирали, притесняли и грабили. Счёта накопились немалые. Так что платить не избежать.

ВЧ Владимир Черноморский Согласен с вами, 10 мил инородцев нелюдей, официально, а по факту на три можно смело умножать, а новостей о беспределе мигрантов, как с фронта, а как посмотришь как на свои праздники ходят орут Аллах Акбар в Москве, столице России, становиться жутко, для правительства это оказывается нормально, проблем нет