На Би-Би-Си жалуются — теоретически Владимир Путин изгой и преступник, а на практике перед русским президентом везде расстилают красные ковровые дорожки.
2023 стал для Запада катастрофой
Комментарии
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Виктор Полуэктов
Это ещё не катастрофа. Но с той горочки, на которой западный мир сыто сидел сотни лет, он уже начал соскальзывать. Хотя и удерживая равновесие. Пока. А вот внизу под горочкой его уже с интересом и нетерпением ждёт остальной человеческий мир. Который уже давно устал от того, как его веками спокойно, бесстыдно обирали, притесняли и грабили. Счёта накопились немалые. Так что платить не избежать.
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16 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Согласен с вами, 10 мил инородцев нелюдей, официально, а по факту на три можно смело умножать, а новостей о беспределе мигрантов, как с фронта, а как посмотришь как на свои праздники ходят орут Аллах Акбар в Москве, столице России, становиться жутко, для правительства это оказывается нормально, проблем нет
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11 час.
Ксения Фотина
Западной смердятиной тянуло по всему миру испокон веку. Вспомнить средневековую завшивленную, вечную телесную вонь маскируемую парфюмом в эпоху, так называемого, Возрождения. Патологическое скупердяйство, лицемерие волков в овечьих шкурах, мародёрство и открытый наглый грабеж. И высокомерие, зазнайство, обожравшегося чужим добром евро буржуа, тупого мещанина и сноба. А сейчас трусость, грозящая безудержным паникерством. И последнее очень опасно, так как свихнувшийся от страха паникер может пойти на любую крайность. Так что:..." Спаси, Господи, люди Твоя! Благослови достояние Твое! Победу правому делу даруйя и Твое, охраняя Крестом Твоим, жительство! АМИНЬ!" Похоже, без такой просьбы ( молитвы) сейчас никак не обойтись...
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10 час.
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