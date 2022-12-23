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«Ночное свидание ‍ ‍ ❤️ ». Свитолина потренировалась с Монфисом

«Ночное свидание ‍ ‍ ❤️ ». Свитолина потренировалась с Монфисом

Элина Свитолина показала фото с тренировки со своим мужем Гаэлем Монфисом. «Ночное свидание ‍ ‍ ❤️ », – написала Свитолина в твиттере.

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