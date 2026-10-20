Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 20 октября сообщил, что грузоперевалка в портах региона упала на 65% из-за атак беспилотников и ограничений на судоходство, а недополученный за месяц доход стивидорных и судоходных компаний составил 5,3 млрд рублей.