Театр абсурда

8 078 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    И куда же они уезжают, бросив жилье, мебель, вообще все, что в доме и нажито за десятилетия?  Все останется  озверевш...Херсон и сложные ...
  • Svetlana Kuzmina
    ...Мелкобритания - отличное название для этого гадюшника😂Англосаксы, есть ...
  • лина любимцева
    Все прямо с такой надеждой ждут выборы в американский конгресс, ДА НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ!! То же самое будет, только в ...Зеленский на крюч...

Турецкий эксперт усомнился в способности страны создать полноценный газовый хаб

Турецкий эксперт усомнился в способности страны создать полноценный газовый хаб

Тяжелая экономическая ситуация и недовольство граждан проводимой руководством Турции внутренней политикой заставляют президента Реджепа Эрдогана едва ли не каждый день идти ва-банк и демонстрировать невероятную активность на международном фронте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх