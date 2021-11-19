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«Зенит» установил рекорд века и потеснил «Спартак» на футбольном Олимпе

«Зенит» установил рекорд века и потеснил «Спартак» на футбольном Олимпе

В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 5:1. Общее количество мячей, забитых «сине-бело-голубыми» в первом круге, достигло рубежа «39».

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