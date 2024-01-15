В Ростовской области обезвредили мужчину, который обезумел и угрожал взорвать себя гранатой

42-летняя знакомая подрывника сообщила о готовящемся взрыве по телефону в полицию.Неординарное происшествие случилось в городе Семикаракорске Ростовской области в одной из квартир на улице Куликова накануне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии