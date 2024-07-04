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  • николай николай
    Позже плакать будите , менталитет , не воспитания , не истории не языка .Таджик получил ро...
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    перемирие -это нас опять обманули....,в который раз.Нам нужно перемирие

Муфтият Дагестана "сдал назад" с полным запретом никаба: их не так поняли

Муфтият Дагестана "сдал назад" с полным запретом никаба: их не так поняли

Об этом не говорят Их заключение, конечно, написано "красиво":   Вот не нашли обоснования и всё тут.

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