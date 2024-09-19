"РОМИР": около четверти россиян хотят снизить расходы на путешествия и роскошь

Порядка четверти россиян (21–26%) каждый год планируют снизить траты на роскошь и путешествия за границу, а 7–8% - отказаться от табака, но за последний год доля продолжающих нести необязательные расходы не поменялась.
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