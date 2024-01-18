Крещенская вода в 2024 году: когда набирать и как правильно использовать

Праздновать Крещение Господне православные христиане будут в пятницу, 19 января. Этот день посвящен процедуре крещения младенца Иисуса Христа в водах священной реки Иордан, поэтому вода становится очищающим грехи инструментом.
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