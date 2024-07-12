Терпение лопнуло? В Думе требуют присвоить Аллочке агента

ninikooo Митусова Эту струю Крысу Шушару давно нужно было признать инагентом и конфисковать все, пусть пойдет на нужды СВО.

лл лина любимцева Если Пугалкиной присвоят статус "иноагента", это ЛЯЖЕТ ТЕНЬЮ на секретаря нашего президента Пескова.... ТАК ЧТО, НЕ БЫВАТЬ ЭТОМУ!!