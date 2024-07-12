"Бог без тебя разберется." Захарова жестко вломила АБП за ее крокодильи слезки насчет детбольницы Бог без тебя разберется.
Терпение лопнуло? В Думе требуют присвоить Аллочке агента
Комментарии
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ninikooo Митусова
Эту струю Крысу Шушару давно нужно было признать инагентом и конфисковать все, пусть пойдет на нужды СВО.
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14 час.
лл
лина любимцева
Если Пугалкиной присвоят статус "иноагента", это ЛЯЖЕТ ТЕНЬЮ на секретаря нашего президента Пескова.... ТАК ЧТО, НЕ БЫВАТЬ ЭТОМУ!!
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8 час.
Е Ва
почему эти профи с подвижной психикой, а проще неадекваты, как ахеджакнутая и пугалкина решили, что они вообще могут думать сами, без помощи мужей и режиссеров
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6 час.
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