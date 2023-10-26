Россельхознадзор рассказал о выявлении 191 тонны «неустановленной» красной икры

В пресс-службе Россельхознадзора рассказали RT о том, что ведомство в результате мониторинга электронных документов, оформленных в системе «Меркурий», за 2022—2023 годы выявило введение в оборот 191 тонны красной икры неустановленного происхождения.
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