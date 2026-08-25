Финансовые результаты и ожидания по отчету Intuit за IV квартал и 2026 финансовый год

Финтех-гигант и разработчик программного обеспечения Intuit Inc. (NASDAQ: INTU) официально публикует свои финансовые результаты за четвертый квартал и полный завершившийся 2026 финансовый год сразу после закрытия регулярной торговой сессии на американских площадках.
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