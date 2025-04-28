«Идеально владел немецким»: Полина Гагарина раскрыла подвиги деда во время Великой Отечественной войны

Полина Гагарина призналась, что ее дедушка был разведчиком во времена Великой Отечественной войны После окончания военных действий ее родственнику были вручены четыре награды, включая орден за участие в захвате Берлина и орден за проявленное мужество.
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