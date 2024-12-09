Молдавию ждёт ужасная зима: энергетический кризис станет ужасом для народа и испытанием для власти

Республика оказалась на пороге энергетического хаоса.Отставка министра энергетики Виктора Парликова, экстренное заявление премьера Дорина Речана и угроза введения режима чрезвычайного положения говорят о том, что ситуация в Молдавии близка к критической.
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