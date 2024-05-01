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Джоэл Эмбиид об отношении болельщиков «Никс»: «Обожаю Нью-Йорк. Это не враждебное для меня место»

Во время серии с «Никс» местные болельщики освистывают и скандируют непристойные кричалки в адрес лидера «Сиксерс».

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