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Daily Record: двух человек выгнали с рейса в Египет из-за агрессивного поведения

Daily Record: двух человек выгнали с рейса в Египет из-за агрессивного поведения

Два хулигана начали скандалить в самолете и в итоге сорвали рейс в Египте. Как сообщило издание Daily Record, виновников конфликта арестовали полицейские, остальные пассажиры аплодировали и пели песни во время процесса.

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