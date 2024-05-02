Daily Record: двух человек выгнали с рейса в Египет из-за агрессивного поведения

Два хулигана начали скандалить в самолете и в итоге сорвали рейс в Египте. Как сообщило издание Daily Record, виновников конфликта арестовали полицейские, остальные пассажиры аплодировали и пели песни во время процесса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии