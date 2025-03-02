Почему разгорелся спор эскимосов и чукчей, который едва не перерос в советско-американский скандал

Противостояние СССР и США представлено не только классическими перипетиями холодной войны. Приблизительно с 17 века в стычки друг с другом вступали коренные обитатели Чукотки и их американские соседи Аляски.
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