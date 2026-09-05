Армия России ликвидировала двух офицеров ВСУ ракетными ударами

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские бойцы ликвидировали двух офицеров ВСУ, майора Ивана Макарова и подполковника Богдана Дзиверина, в результате ракетных ударов в зоне проведения спецоперации.
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