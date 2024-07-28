МОСКВА, 28 июля, ФедералПресс. Накануне в России почтили память погибших в Донбассе детей. Ни 10 лет назад, ни сейчас приверженцы Запада, в числе которых комик Максим Галкин* и певица Алла Пугачева, не выступили против обстрелов мирного населения, заявил политический обозреватель и журналист Владимир Корнилов.