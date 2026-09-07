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Ивановские новости

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пассажирка «Теслы» пострадала в ДТП с «УАЗом» в Ивановской области

пассажирка «Теслы» пострадала в ДТП с «УАЗом» в Ивановской области

Столкновение произошло на трассе «Ковров — Шуя — Кинешма», 22-летняя пассажирка «Теслы» с травмами госпитализирована, водители автомобилей не пострадали.

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