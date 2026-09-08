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Татар-информ

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В Общественной палате РФ обсудили влияние Пушкина на Тукая и Гамзатова

В Общественной палате РФ обсудили влияние Пушкина на Тукая и Гамзатова

В День языков народов России в Общественной палате РФ состоялось обсуждение «Пушкин. Единый язык вдохновения», организованное библиотекой-читальней имени А.

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