Мировое Гран-при: Марк Аллен потерпел поражение в 1/16 финала

Марк Аллен проиграл Джимми Робертсону, Барри Хокинс одержал победу над Томом Фордом, Дин Джуньху потерпел поражение от Сюй Сы, а Хоссейн Вафаей Айюри одолел Сы Цзяхоя в 1/16 финала World Grand Prix 2025, сообщает WST Джимми Робертсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляций - 1/8 финала Расписание трансляций Голосования по турниру Матч Джимми Робертсон — Марк Аллен Джимми Робертсон добился лучшего результата за последние месяцы.