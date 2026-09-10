Вода как космос: В ДК «Содружество» в Сокольниках открылась выставка журналиста Наталии Завьяловой

В ДК «Содружество» в Сокольниках открылась выставка мобильной фотографии московского журналиста Наталии Завьяловой «Мои Путяевские: Магия места» - так назвала свою экспозицию автор мобильных фотографий известный журналист, редактор, переводчик и продюсер НАТАЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА.
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