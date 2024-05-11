Почти 1 млрд рублей выделен на строительство школы в Ардатове

В посёлке Ардатов (Нижегородская область) планируется строительство нового здания средней школы №1.На эти цели в рамках госпрограммы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях области выделены 966,47 млн рублей.
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