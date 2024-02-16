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Джон Черчилль, первый герцог Мальборо. Молодость полководца

Джон Черчилль, первый герцог Мальборо. Молодость полководца

Джон Черчилль, 1-й герцог Мальборо на портрете (предположительно) Майкла ДаляВ этой статье будет рассказано о Джоне Черчилле первом герцоге Мальборо, которого некоторые историки называют самым выдающимся английским полководцем.

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