Новак: вхождение РФ в топ-4 экономик требует новой модели экономического роста

РИА Новости/Максим Блинов Цель по вхождению России в четверку крупнейших экономик мира требует формирования принципиально новой модели экономического роста, заявил Александр Новак, кандидат на должность вице-премьера России, курирующий топливно-энергетической комплекс и экономический блок.
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