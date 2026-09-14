Фестиваль ЗООФЕСТ ЭКО

На фестивале ждут всех, у кого уже есть домашние животные и кто мечтает завести друга. Цель программы — объединить зрелищные и познавательные события, донести до детей и взрослых понимание того, что любой питомец требует заботы и готовности быть ответственными за его жизнь.
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