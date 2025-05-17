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Спички - не игрушка

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Если у Трампа нейтралитет, то дружественный

Если у Трампа нейтралитет, то дружественный

Дружественный к России, разумеется, об этом речь.Ну, и/или к Путину.Судите сами, дает Трамп интервью, и говорит:- У меня был очень тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Если у Трампа нейтралитет, то дружественный&quot;  Глупее и подлее  написать писака  из России не мог. ИТдиот, с чего ты, шкура продажная, решил, что  Трамп  к нам  нейтрален? Ах, он  говорит  это.Да, говорит, но на  деле гонят США  вооружение  эшелонами
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