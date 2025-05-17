Дружественный к России, разумеется, об этом речь.Ну, и/или к Путину.Судите сами, дает Трамп интервью, и говорит:- У меня был очень тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал.
Если у Трампа нейтралитет, то дружественный
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Владимир Алтайцев
Если у Трампа нейтралитет, то дружественный" Глупее и подлее написать писака из России не мог. ИТдиот, с чего ты, шкура продажная, решил, что Трамп к нам нейтрален? Ах, он говорит это.Да, говорит, но на деле гонят США вооружение эшелонами
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