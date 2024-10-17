Депутат Госдумы Говырин: до 15 лет - за содействие незаконной миграции

Серьезные сроки грозят владельцам "резиновых квартир".Вчера Госдума рассмотрела в первом чтении еще два законопроекта из так называемого «миграционного пакета».
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