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FiNE NEWS

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Установка памятника Инне Чуриковой остается несогласованной четвертый год

Театр «Ленком» уже четвертый год не может установить памятник народной артистке СССР Инне Чуриковой. О затянувшемся согласовании рассказал президент театра Марк Варшавер, его слова приводит 5-TV.

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